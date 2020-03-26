Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-6325.03.2020 17:47

Первая «примерка» корабля «Союз МС-16»

На космодроме Байконур начался заключительный этап подготовки основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-16» к полёту по программе 63-й основной экспедиции на Международную космическую станцию. Сегодня, 25 марта 2020 года, космонавты и астронавты прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для прохождения первой тренировки («примерки») в корабле.

В соответствии с графиком подготовки экипажи примерили свои скафандры, протестировали их на герметичность и заняли места в корабле. Затем они проверили служебное оборудование, ознакомились с бортдокументацией, изучили программу предстоящего полёта и список запланированных к доставке на станцию грузов. «Примерка» корабля и полетных скафандров проходила под контролем специалистов Госкорпорации «Роскосмос».

Дальнейшие занятия участников экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к МКС, контроль укладок с научным оборудованием, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

В составе основного экипажа МКС-63 — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт NASA Стивен Боуэн.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2020 года в 11:05 мск с космодрома Байконур.

MIL OSI