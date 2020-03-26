Саммит «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Саммит посвящён борьбе с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую экономику.

С российской стороны в видеоконференции приняли участие Министр финансов Антон Силуанов и представитель Президента России (шерпа) в «большой двадцатке» Светлана Лукаш.

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В.Путин: Ваше Величество! Уважаемые коллеги!

Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию.

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На наш взгляд, ключевой риск – это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер.

Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», здесь уже коллеги много об этом говорили. Полностью с этим согласен.

Начну с неотложных задач в сфере здравоохранения.

Первое. Необходим, конечно же, об этом тоже было сказано, регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии в наших странах и об осуществляемых мерах. Говорилось также и о необходимости оказания помощи африканским странам. Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование. Совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств.

Теперь несколько слов об экономике. Правительство Российской Федерации выделяет 1,2 процента ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно в таком же объеме поддержку оказывает и Центральный банк. Но всем нам, если говорить о «двадцатке» в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки наших экономик и восстановления доверия на мировых рынках.

Ключевую роль в повышении глобального спроса должны сыграть, конечно, национальные бюджеты. Однако из-за сильной волатильности мировых рынков, что мы наблюдаем каждый день, возможности заимствования для многих стран ограничены – и это тоже мы должны учитывать.

Ситуация усложняется. В этой связи очень важно, сейчас вообще крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах, особенно имею в виду страны, которые затронули эти кризисные явления и пандемия. В этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков – эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда, пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок.

Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи.

Сохраняя традиционное сотрудничество «двадцатки» по линии министерств финансов, центральных банков и шерп можно было бы на время кризиса усилить наше взаимодействие на уровне наших экономических советников. Они имеют прямой доступ к лидерам государств и могут оперативно, неформально, достаточно быстро принимать решение.

И в заключении два слова буквально о глобальных международных организациях. Очевидно, что механизма автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них нет. И поэтому нужно эффективно и как можно быстрее проработать и закончить все вопросы, связанные с их реорганизацией.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI