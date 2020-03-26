С. Михайлов: Постановление СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Забайкальского края» должно быть исполнено

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о своей деятельности в СФ парламентариям Забайкалья.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края рассказал о своей деятельности в Совете Федерации депутатам краевого Законодательного Собрания.

Сергей Михайлов рассказал о своей деятельности в Совете Федерации депутатам краевого Законодательного Собрания

Сенатор сообщил, что в отчетный период с марта 2019 года по март 2020 года принял участие в двадцати одном заседании, где были рассмотрены и приняты 540 федеральных законов. Кроме того, участвовал в выездных и расширенных заседаниях Комитета СФ по науке, образованию и культуре, в рабочих группах, правительственных комиссиях, парламентских слушаниях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях консультативных органов при Совете Федерации.

«В рамках парламентского контроля Комитет СФ проводит мониторинг оказания содействия субъектам РФ в решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных образовательных организациях», — отметил парламентарий. Он добавил, что на площадке Комитета СФ рассмотрен вопрос о распределении субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации в субъектах РФ на 2020 и 2021 годы.

Из федерального бюджета на софинансирование ремонта образовательных учреждений субъектам РФ выделено 12 миллиардов рублей

«Из федерального бюджета на софинансирование ремонта образовательных учреждений субъектам РФ выделено 12 миллиардов рублей. Забайкальскому краю для решения поставленных вопросов выделено 610,5 миллионов рублей. Министерством образования Забайкальского края уже определены 233 образовательных учреждения, в которых необходимо выполнить капитальный ремонт систем водоснабжения и отопления», — уточнил Сергей Михайлов.

Сенатор также обратил внимание депутатов на работу федеральных законодателей в части дополнительной поддержки педагогов. По его словам, в Комитет СФ по науке, образованию и культуре регулярно поступают обращения педагогического сообщества по вопросам оплаты труда. В связи с этим, подготовлено и направлено соответствующее обращение в адрес Правительства РФ.

Сергей Михайлов рассказал о своей деятельности в Совете Федерации депутатам краевого Законодательного Собрания

«Продолжаю мониторинг реализации мероприятий, отраженных в Постановлении СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Забайкальского края». Некоторые пункты Постановления до сих пор не выполнены. В связи с этим, документ находится на контроле верхней палаты», — отметил Сергей Михайлов, добавив, что дополнительно вопрос рассматривался на совещании в региональном Правительстве.

Кроме того, сенатор сообщил, что за отчетный период в рамках работы на территории Забайкальского края посетил Чернышевский, Сретенский, Нерчинский, Балейский, Оловяннинский, Борзинский, Шилкинский районы. При участии глав и депутатов муниципальных образований, представителей культуры, образования, спорта, совместно с депутатами краевого парламента сенатор провел рабочие совещания по вопросам реализации проектов и программ, действующих на территории региона. В частности совещания касались вопросов реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой Забайкальский край может получить дополнительные средства на решение социальных проблем села. Общий объем финансирования программы на 2020–2025 годы составляет около 2,3 трлн руб., в том числе, за счет федерального бюджета — 1 трлн руб.

«В этой связи, обращаюсь к Комитету по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания Забайкальского края. Необходимо усилить взаимодействие и более активно проводить разъяснительную работу с главами муниципальных образований, депутатским корпусом органов местного самоуправления по условиям и правилам участия в данной программе», — подчеркнул Сергей Михайлов.

MIL OSI