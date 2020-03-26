Энергокомпании не будут взимать с потребителей штрафы и пени при просрочке платежей за электроэнергию менее трех месяцев

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 марта. – Минэнерго России не фиксирует существенных изменений в потреблении электроэнергии в стране в связи с ограничениями, принятыми предприятиями для нераспространения коронавирусной инфекции, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель Министра энергетики Евгений Грабчак.

«В целом электропотребление осталось на том же уровне, что и было. Надо понимать, что энергосистема привыкла менять режимы потребления. В рабочие дни в основном загружены промпредприятия, офисы, в выходные дни промышленная нагрузка снижается и больше идет бытовая нагрузка. Сейчас мы видим что-то среднее пока между нагрузкой энергосистемы выходных и будних дней. Она примерно в выходной на 3-4% меньше в целом по энергосистеме и в принципе по Московскому региону, чем в рабочий день. Сейчас эти колебания порядка 1,5-2%», – сообщил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра пояснил, что, например, в Московском регионе энергоемкие производства связаны с транспортом – метро, троллейбусами, автобусами, – или с офисными зданиями и помещениями. Их потребление снизилось несущественно.

«Метро у нас продолжает работать, железнодорожный транспорт тоже, поэтому основа осталась. Есть перераспределение между потребителями бытовыми и промышленными, но оно несущественно», – прокомментировал Евгений Грабчак.

21.03.2020

С 22-00 20 марта до 07-00 21 марта и из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег) происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «РАО ЭС Востока» – ПАО «Сахалинэнерго»; входит в состав группы «РусГидро»).

14.03.2020

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) совместно с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада ввели в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанций (ПС) 330 кВ Ржевская и Центральная.

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