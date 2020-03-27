В. Лакунин: Правительство Ростовской области принимает меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Законодательного Собрания субъекта.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в пленарном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

Одной из основных тем, обсуждаемых на заседании, стало предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Смотрите также

Владимир Лакунин проинформировал региональных депутатов о мерах, предпринимаемых в этой связи на федеральном уровне.

В регионе имеется достаточный запас тест-систем для выявления инфекции

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области в регионе имеется достаточный запас тест-систем для выявления инфекции, ведется работа над тем, чтобы они поступали в субъект РФ в случае необходимости.

Владимир Лакунин принял участие в пленарном заседании Законодательного Собрания Ростовской области

Депутаты пригласили регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую для заслушивания доклада о текущей работе по предотвращению распространения инфекции.

По мнению Владимира Лакунина, правительство Ростовской области прилагает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и минимизации ее негативного влияния на экономику региона.

MIL OSI