В Минэнерго России создан оперативный штаб по мониторингу состояния организаций ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 марта. – В Министерстве энергетики Российской Федерации под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака создан оперативный штаб по мониторингу состояния организаций топливно-энергетического комплекса в целях обеспечения устойчивости российской экономики.

Оперативный штаб предназначен для своевременного выявления негативных факторов влияния на системообразующие организации ТЭК путем мониторинга их финансово-экономического состояния.

«Работа штаба позволит своевременно обнаруживать негативные факторы, влияющие на устойчивое развитие системообразующих организаций ТЭК. Кроме этого, одной из задач штаба является подготовка предложений в Межведомственную комиссию по мониторингу финансово-экономического состояния организаций российской экономики для принятия мер по устранению выявленных рисков либо минимизации их негативного влияния на основные операционные и финансово-экономические показатели деятельности системообразующих организаций ТЭК», – сообщил заместитель председателя штаба, заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Тихонов.

Оперативный штаб будет осуществлять мониторинг экономического состояния 73 крупнейших компаний ТЭК.

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