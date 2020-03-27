В рамках региональной недели В. Новожилов посетил Вельский район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб» и принял участие в акции «Дом со звездой».

В рамках региональной недели представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области посетил Вельский район.

Сенатор осмотрел школу № 1, которая выиграла грант на развитие образовательной деятельности. В результате на базе учебного заведения открыта первая в Архангельской области научно-учебная лаборатория «Агрокуб».

Современное оборудование, яркий интерьер, инновационные реактивы. Это нужно, чтобы дети могли еще со школьной скамьи вживую знакомиться с современными технологиями и научными разработками

Как отметил парламентарий, на создание лаборатории было направлено 12 миллионов рублей. Деятельность «Агрокуба» ориентирована на занятия биотехнологией, генетикой и физиологией растений, агробиотехнологией.

«Современное оборудование, яркий интерьер, инновационные реактивы. Это нужно, чтобы дети могли еще со школьной скамьи вживую знакомиться с современными технологиями и научными разработками в области агропромышленного комплекса, создавать собственные проекты», — подчеркнул Виктор Новожилов.

Виктор Новожилов осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб»

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Виктор Новожилов

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Виктор Новожилов осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб»

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Виктор Новожилов осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб»

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Виктор Новожилов осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб»

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Виктор Новожилов осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб»

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Виктор Новожилов осмотрел первую в Архангельской области научно-учебную лабораторию «Агрокуб»

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Виктор Новожилов принял участие в акции «Дом со звездой»

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Сенатор также проверил готовность учреждения к переходу на бесплатное питание для учеников 1–4 классов.

Кроме того, в деревне Прилуцкая Вельского района Виктор Новожилов принял участие в акции «Дом со звездой», посвященной увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, уроженцев Вельской земли. «Акция «Дом со звездой» важна для всех нас. Это символ памяти и нашего отношения к людям, которые прошли войну. Олицетворение очень важных для каждого из нас слов «Никто не забыт, ничто не забыто», — отметил парламентарий.

«Особенно символично, что сегодняшняя акция проходит в год 75-летия Великой Победы. Наш святой долг позаботиться не только о наших ветеранах, но и почтить память тех героев, которых сегодня с нами нет. Работа по увековечиванию памяти наших земляков-героев будет продолжена», — сказал сенатор

Также Виктор Новожилов вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Вельска Виктору Ивановичу Безкоровайному.

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