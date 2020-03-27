В 2019 году «Газпром» увеличил продажи природного газа в качестве моторного топлива в России на 30%

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 марта 2020, 18:45

Состоялось заседание Правления ПАО «Газпром» в заочной форме.

Правление приняло к сведению информацию о проводимой компанией работе по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации.

Отмечено, что использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет существенно снижать транспортные издержки и воздействие на окружающую среду.

Объем продаж природного газа на заправочных объектах «Газпрома» продолжает расти. В 2019 году он увеличился на 30%. Совместно с федеральными и региональными органами власти, производителями техники компания ведет активную работу по расширению газомоторного рынка. В числе приоритетных направлений — создание инфраструктуры для заправки легкового, пассажирского и грузового автотранспорта компримированным и сжиженным природным газом на федеральных трассах. Речь идет об автодорогах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-10 «Россия», М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автомобильной дороге.

Кроме того, в настоящее время компания вместе с администрациями субъектов РФ реализует ряд пилотных проектов по ускоренному развитию газозаправочной сети — в Белгородской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях и в г. Санкт-Петербурге. Наряду со строительством новых станций для заправки природным газом проекты предполагают развитие парка газомоторных автомобилей, создание новых сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию такой техники.

Принципиальное значение для наращивания темпов развития российского рынка газомоторного топлива имеют меры государственной поддержки, принятые по инициативе «Газпрома». В частности, внедрен механизм субсидирования строительства объектов газозаправочной инфраструктуры — в 2019 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 3,4 млрд руб. В 25 субъектах РФ частично снижена или обнулена ставка транспортного налога для автомобилей на природном газе.

Еще одно направление работы «Газпрома», имеющее значительный потенциал, — сжиженный природный газ (СПГ) для железнодорожного и водного транспорта. Компания уже приступила к реализации проекта строительства пункта заправки газовых локомотивов на станции Войновка Свердловской железной дороги, на очереди — создание таких объектов на железной дороге «Обская — Бованенково — Карская». В Татарстане начато строительство первого в России пассажирского судна на СПГ. Планируются проекты в сфере бункеровки морских судов.

Профильным подразделениям «Газпрома» совместно с «Газпром газомоторное топливо» и «Газпром СПГ технологии» поручено продолжить работу по развитию отечественного газомоторного рынка.

Вопрос о развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI