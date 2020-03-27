Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

27 марта 2020, 17:15

Сегодня состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о прохождении осенне-зимнего периода, основных результатах работы компании в 2019 году и планах на 2020 год. Отдельное внимание было уделено возможностям развития газоснабжения регионов Восточной Сибири и работе над проектом «Сила Сибири — 2».

Стенограмма.

Владимир Путин: Добрый день, Алексей Борисович. Как вы?

Алексей Миллер: Владимир Владимирович, проходим осенне-зимний период. Проходим, как всегда, полностью удовлетворяя потребности наших российских потребителей и наших потребителей за рубежом.

С начала периода отбора «Газпром» закачал в подземные хранилища 72 миллиарда 232 миллиона кубометров газа. Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру — 843,3 миллиона кубометров газа.

На сегодняшний день добычные возможности «Газпрома» составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что с учетом того объема газа, который у нас на сегодня находится в подземке…

Владимир Путин: Годовые?

Алексей Миллер: Да, годовые добычные мощности. С учетом добычных мощностей, которые у нас есть, и того, газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объем поставок газа для российских потребителей в два раза. То есть такой коэффициент запаса прочности. И, без сомнения, до конца осенне-зимнего периода мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями.

А то, что касается объемов добычи по прошлому году, они составили 500,1 млрд куб. м газа, и на экспорт мы поставили 199,3 млрд куб. м. Это чуть меньше, чем в 2018 году, который стал рекордным — 201,8 млрд куб. м, и мы сохранили нашу долю на европейском рынке — 35,6%.

Если говорить о тенденциях, которые сейчас складываются на рынке, то рынок немножко припал. И мы все-таки с оптимизмом смотрим на третий и четвертый кварталы, считаем, что подготовка к зиме также будет в плановом режиме, поэтому пока делать какие-то предварительные выводы даже по первым месяцам, по-видимому, рано.

Если говорить о наших планах на 2020 год, инвестиционная программа запланирована в объеме 1 триллиона 80 миллиардов рублей. Финансовые возможности, финансовая устойчивость компании полностью позволяет ее исполнить. Коэффициент чистый долг/EBITDA составляет 1,3 — это очень хороший коэффициент инвестиционного рейтинга. И мы сегодня говорим о том, что никаких проблем с исполнением наших обязательств по финансированию инвестиционной программы в 2020 году не будет.

Мы планируем построить 1942 километра магистральных газопроводов, ввести 114 скважин, три установки комплексной подготовки газа мощностью 27,5 млн куб. м газа. Объем подземного хранения планируем увеличить на 180 млн куб. м газа.

И, без сомнения, что касается линейной части, это строительство газопровода для обеспечения газом «Северного потока — 2» (Грязовец — Волхов — компрессорная станция «Славянская») и продолжение обустройства нового месторождения на Ямале — Харасавэйского, которое сейчас у нас является очередным крупным объектом создания новой газовой провинции на Ямале.

В сентябре прошлого года Вы дали поручение по проработке вопроса возможностей поставки газа из ресурсов Иркутской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямала для потребителей Восточной Сибири. Владимир Владимирович, работа проведена, готов доложить, что, в первую очередь, опираясь на ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и Красноярского края, они позволяют буквально в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности в газе таких районов Восточной Сибири, как Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край. И, без сомнения, решить экологические проблемы, которые еще у нас есть у некоторых крупных промышленных центров Восточной Сибири.

Объем поставок газа на внутренний рынок за счет ресурсной базы, которая была перечислена, позволяет полностью удовлетворить все потребности, которые есть в этих субъектах Российской Федерации. А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири — 2», то объемы поставки могут составить до 50 млрд куб. м газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу.

Владимир Путин: Западный Китай, да?

Алексей Миллер: Да, соответственно, в западный Китай, для потребителей в основных центрах газопотребления в Китае.

Для продолжения работы прошу дать поручение для начала предынвестиционной стадии — что касается и линейной части и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ.

При этом то, что касается линейной части, Вы всегда ставили задачу, и это является абсолютно самодостаточной целью, соединить газотранспортные мощности, которые уже есть на сегодня в Восточной Сибири, с газотранспортными мощностями и системами газоснабжения в Европейской части. Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов.

Владимир Путин: В каком сейчас состоянии работа по соединению Восточной Сибири и Европейской части?

Алексей Миллер: Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к предынвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

Владимир Путин: Хорошо, конечно. Договорились.

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