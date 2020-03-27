«Газпром» продолжает последовательную работу по импортозамещению

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 марта 2020, 18:50

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе работ по импортозамещению в 2019 году, а также мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы «Газпром».

Отмечено, что активная работа в этой сфере во взаимодействии с российским научно-техническим комплексом направлена на укрепление технологического лидерства компании в газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслях. В 2019 году корпоративный перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производства был расширен в интересах «Газпром нефти» и «Газпром энергохолдинга».

Особое внимание в рамках импортозамещения уделяется подводной добыче углеводородов и производству сжиженного природного газа (СПГ). В частности, при участии «Газпрома» разработан и в прошлом году представлен полный спектр ключевого оборудования, необходимого для эксплуатации морских месторождений.

Еще одним важным направлением является разработка источников энергоснабжения удаленных производственных объектов. Их использование позволяет снизить капитальные затраты и эксплуатационные издержки при реализации проектов в новых регионах — в Арктике и на Востоке России, где пока недостаточно развита электросетевая инфраструктура. В частности, для нужд компании созданы опытные образцы газовой микротурбины и генератора на топливных элементах, в котором извлекаемый из природного газа водород позволяет производить электрическую энергию.

Отмечено, что суммарный экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах Группы «Газпром» в 2016–2019 годах составил 35,5 млрд руб.

Вопрос о ходе работ по импортозамещению в 2019 году, включая утверждение отчета о реализации корпоративного плана импортозамещения, а также о мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы «Газпром» будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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