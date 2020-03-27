Заявление о решении Конгресса Соединенных Штатов об увеличении ресурсов МВФ

Source: IMF – News in Russian

27 марта 2020 г.

Вашингтон, округ Колумбия – Международный Валютный Фонд приветствует утверждение сегодня Конгрессом США в ускоренном порядке обязательства США по увеличению ресурсов МВФ.

В рамках пакета мер в отношении финансовых ресурсов и управления МВФ Исполнительный совет МВФ 16 января 2020 года принял решение об удвоении кредитных линий МВФ по Новым соглашениям о заимствовании (НСЗ) . Эта мера требует утверждения законодательными органами или другими органами некоторых из участвующих стран.

«Решение США ускорить утверждение значительных новых взносов страны в МВФ служит убедительным сигналом международному сообществу и помогает укрепить кредитный потенциал МВФ в размере 1 триллиона долларов США. Оно было принято в критически важное время, когда весь мир ведет борьбу с COVID-19 и спрос на ресурсы МВФ находится на высоком уровне», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она добавила: «После того как США сделали этот важный шаг, я уверена, что другие участники НСЗ, которые еще этого не сделали, также ускорят принятие своих обязательств, чтобы МВФ мог и далее играть свою насущную роль кредитора последней инстанции в это кризисное время».

Изменения в НСЗ

Шестнадцатого января 2020 года Исполнительный совет МВФ утвердил увеличение НСЗ вдвое, с 182,4 млрд СДР (примерно 252 млрд долларов США) в настоящее время до 364,7 млрд СДР (примерно 504 млрд долларов США) на новый период действия НСЗ с 2021 по 2025 год, и несколько дополнительных поправок к решению о НСЗ. Эти изменения вступят в силу после того, как участники НСЗ получат необходимые утверждения органов своих стран и дадут требующееся согласие, или с 1 января 2021 года, в зависимости от того, что из этого наступит позже.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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