Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1427.03.2020 14:54

Испытания корабля «Прогресс МС-14» в вакуумной камере

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе Международной космической станции. В пятницу, 27 марта 2020 года, совместный расчет специалистов филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» и ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили испытания на герметичность корабля в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах является наиболее объективным методом контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» к Международной космической станции запланирован на 25 апреля 2020 года с космодрома Байконур. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 75-й миссии снабжения МКС.

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