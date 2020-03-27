И. Рукавишникова: Методика определения размера компенсаций морального вреда требует широкого общественного обсуждения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор и представители юридического сообщества обсудили новые подходы к исчислению размера морального вреда.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации: новые подходы к исчислению размера морального вреда». Мероприятие с участием представителей Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства юстиции РФ и российского юридического сообщества состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

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Сенатор напомнила, что проблема установления в законодательстве РФ критериев определения размеров морального вреда и пределов его денежной компенсации вызывает серьезную дискуссию и неоднократно обсуждалась в профессиональном юридическом сообществе.

Основной проблемный аспект – отсутствие единообразия в суммах присуждаемых судами компенсаций

«Основной проблемный аспект – отсутствие единообразия в суммах присуждаемых судами компенсаций, которые иногда разнятся в десятки раз, а порой имеют настолько мизерные размеры, которые вообще дискредитируют данный институт», — отметила Ирина Рукавишникова. При этом сенатор обратила внимание, что в настоящее время единственным обобщающим документом для судей по этому вопросу служит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1994 года, но и оно не дает четких ориентиров для определения размера компенсации.

Законодатель подчеркнула, что в целях исправления ситуации еще в июле прошлого года на площадке Совета Федерации обсуждалась проблема законодательного регулирования и правоприменения в данной сфере. Речь шла о необходимости разработки специальной методики, позволяющей сделать размеры присуждаемых компенсаций более справедливыми.

Эту работу взяла на себя комиссия по вопросам определения размеров компенсации морального вреда Ассоциации юристов России, члены которой подготовили «Методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность».

«Круглый стол» на тему «Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации: новые подходы к исчислению размера морального вреда»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации: новые подходы к исчислению размера морального вреда»

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Ирина Рукавишникова

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Ирина Рукавишникова особо отметила, что предлагаемая методика «мягкой» стандартизации не лишает судью свободы усмотрения в определении размера компенсации, но позволяет сделать данный процесс более предсказуемым.

Участники «круглого стола» высказали свое профессиональное мнение по обсуждаемому вопросу. Вместе с тем, Ирина Рукавишникова выразила убеждение в необходимости более широкого обсуждения методики не только в профессиональной среде, но и в обществе.

Суждения и замечания по теме лягут в основу рекомендаций, которые Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству планирует подготовить и направить в адрес заинтересованных органов.

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