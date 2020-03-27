Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.03.2020 12:25

Меры для обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии короновируса

Руководство Госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным приняло всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии короновируса COVID-19.

«Руководство Роскосмоса занято обеспечением мер безопасности персонала коллективов предприятий в условиях пандемии короновируса и находится на рабочем месте», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

В апреле 2020 года запланировано два пуска с космодрома Байконур — 9 и 25 апреля, а также возвращение 17 апреля международного экипажа длительной экспедиции МКС-62. Всё это проходит в жестком графике. В связи с этим около 270 специалистов, которые будут заняты в обеспечении этих мероприятий и выезжающие в командировку в Республику Казахстан, пройдут тесты на коронавирус.

Руководство Госкорпорации «Роскосмос» и Госкомиссия по обеспечению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов в настоящее время заняты штатной работой. Так, Дмитрий Рогозин сегодня и завтра проведет в режиме видеоконференций несколько производственных совещаний. Одно из них будет посвящено развитию орбитальной группировки в интересах экономики страны, второе — по корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях европейских стран, которые планировалось запускать с помощью российских ракет-носителей.

В субботу, 28 марта 2020 года, пройдут два совещания: по организации работы по созданию пилотируемого космического корабля «Орёл» и выполнению гособоронзаказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

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