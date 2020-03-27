Н. Косихина: Вопросы газификации Ярославской области требуют скорейшего решения

Source: Russia – Council of the Federation

Н. Косихина и И. Каграманян инициировала совещание по проблемным вопросам газификации Ярославской области.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации инициировали в правительстве Ярославской области проведение совещания, посвященного вопросам газификации региона.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов государственной власти субъекта РФ, руководители магистральных и распределительных газоснабжающих организаций, сбытовых компаний.

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Наталия Косихина обратила особое внимание на вопросы, возникающие при выдаче технических условий на присоединение к газовым сетям объектов капитального строительства, на реализацию проекта газификации Брейтовского муниципального района и обеспечение населения Ярославской области сжиженным углеводородным газом.

Отдельно был поднят вопрос о газификации жилищного фонда и Петровского завода ЖБИ, расположенного в селе Коленово Ростовского муниципального района.

Основные проблемы газификации Ярославской области связаны с решением вопросов о предоставлении земельных участков под газопроводы

«Основные проблемы газификации Ярославской области связаны с решением вопросов о предоставлении земельных участков под газопроводы и улучшением взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, подрядными организациями и заказчиками программ газификации. Отдельной темой становится снабжение населения области сжиженным газом в условиях отмены государственного регулирования оптовых цен на этот вид топлива. Эти вопросы нуждаются в скорейшем решении. Оптовые поставщики сжиженного газа за время с момента отмены в прошлом году государственного регулирования подняли цены почти в два раза», — подчеркнула парламентарий.

Для решения поднятых вопросов Наталия Косихина планирует обратиться в Министерство энергетики РФ.

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