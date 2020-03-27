Обращение по случаю Дня войск национальной гвардии

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск Национальной гвардии России.

Благодарю вас за службу, за безупречное решение сложных, ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией. Среди них – борьба с терроризмом и экстремизмом, надёжный контроль за оборотом оружия, охрана ключевых государственных объектов, инфраструктуры и грузов.

И конечно, вашего особого внимания, собранности требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий. По каждому из этих направлений нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона, всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны, опираться на доверие и уважение людей.

Знаю, как бойцы и командиры Росгвардии гордятся славной историей, боевыми традициями своих частей и подразделений, берегут их, равняются на ветеранов и несут свою службу, выполняют каждый полученный приказ до конца и с честью, нередко в сложной обстановке, с риском для жизни.

Уверен, что только так – твёрдо, слаженно, надёжно – Национальная гвардия будет действовать и впредь, последовательно повышая уровень подготовки, профессиональной выучки личного состава, укрепляя взаимодействие с коллегами из других ведомств в интересах обеспечения безопасности России и наших граждан.

Желаю военнослужащим и сотрудникам Росгвардии успехов в службе, благополучия и всего самого доброго вашим родным и близким.

Ещё раз с праздником!

MIL OSI