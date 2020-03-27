О. Цепкин: В Челябинской области планируются дополнительные меры по улучшению качества питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Также сенатор рассказал о мерах, принимаемых регионе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области провел в регионе совещание на тему «Состояние дел с очисткой питьевой воды и работой со стоками, в том числе с илообразованием».

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В мероприятии приняли участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, заместитель главы города Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, генеральный директор МУП производственного объединения водоснабжения и водоотведения Денис Поташёв и начальник санитарно-лабораторной службы Валентина Аксёнова.

Олег Цепкин провел в регионе совещание на тему «Состояние дел с очисткой питьевой воды и работой со стоками, в том числе с илообразованием»

«Дефицита воды в Челябинске нет. Водозабор идет из Шершневского водохранилища. Планируется дополнительная водоочистка ультрафиолетом и дополнительные меры фильтрации. Указанные меры, в том числе фильтрация ультрафиолетом, войдут в проект «Чистая вода». В 2021 году начнется реализация этих мер: экспертиза и вход в программу, а к 2022 году планируется запуск. Это позволит улучшить качество питьевой воды для жителей Челябинска», — отметил Олег Цепкин.

Совместно с общественными организациями при поддержке волонтеров разрабатываются различные новые способы работы с людьми старшего поколения

По словам сенатора, с учетом проработки данного вопроса губернатором Челябинской области Алексеем Текслером с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, достигнута договоренность о софинансировании из федерального и регионального бюджетов.

Сенатор также информировал, что общественный совет проекта «Старшее поколение» включился в работу по предотвращению распространения на территории Челябинской области коронавирусной инфекции.

Олег Цепкин провел в регионе совещание на тему «Состояние дел с очисткой питьевой воды и работой со стоками, в том числе с илообразованием»

«Совместно с общественными организациями при поддержке волонтеров разрабатываются различные новые способы работы с людьми старшего поколения, чтобы поддержать морально-психологическое состояние представителей этой категории населения. На основании запросов пожилых людей мы сможем сформировать новые услуги для повышения качества их жизни», — подчеркнул сенатор, который также является председателем общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинской области.

Олег Цепкин провел в регионе совещание на тему «Состояние дел с очисткой питьевой воды и работой со стоками, в том числе с илообразованием»

Олег Цепкин сообщил, что в регионе с 21 марта 2020 года граждане старшего поколения информируются по телефону о возможности получения со стороны работников социальных служб различных видов помощи (вызов врача на дом, приобретение и доставка на дом продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости). «В настоящее время организована работа «горячей линии» по этим вопросам для одиноких граждан в возрасте старше 60 лет».

Также сенатор сообщил, что во всех медицинских организациях Челябинской области осуществляется выезд медицинских работников на дом к гражданам старшего поколения. Гражданам с ограниченной подвижностью осуществляется активный патронаж на дому.

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