Павел Сорокин в интервью телеканалу РБК: «Мы все находимся в условии большого экономического вызова»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 марта. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью телеканалу РБК рассказал о том, к какому уровню будут стремиться цены на нефть, и как скоро ситуация на нефтяных рынках может начать улучшаться.

В настоящий момент мировая энергетическая отрасль, как и экономика, испытывают большой вызов и находятся в состоянии пандемии, отметил Павел Сорокин, говоря о ткущей ситуации на энергетических рынках.

«Мировая экономика и рынки осознали, что вирус – это серьезно. В нефтяной сфере он проявился, к примеру, сокращением спроса от 15 до 20 млн в моменте», – сообщил он.

Справедливый уровень цен на нефть, к которым будет стремиться рынок, Павел Сорокин оценил в $45-55 за баррель.

«На этом уровне текущие производители могут поддерживать добычу или наращивать, а новых при этом не появляется. Текущие же $25, в долгосрочном плане, нельзя назвать неприемлемыми. При этом Россия может выдержать такой уровень цен в долгосрочном плане, как минимум, в течение полугода-года за счет гибкой системы налогообложения, больших золотовалютных запасов, в том числе накопленным за счет сделки ОПЕК+, – более чем 7 трлн рублей», – подчеркнул он.

При этом Павел Сорокин подчеркнул нерациональность продления сделки в долгосрочной перспективе.

«Поскольку при цене около $60 постоянно появляются новые проекты на рынке, мы были бы вынуждены постоянно снижать добычу для поддержания цены. На каком-то этапе каждое продление соглашения становился все менее эффективным. Если раньше мы понимали, что при снижении 2% добычи мы получали около 40% прироста в стоимости, то сейчас при снижении добычи уже на 6-7% мы получаем прирост цены всего на 3%», – отметил Павел Сорокин.

Таким образом, решение о приросте или же сокращении добычи нефти Россией в апреле, в условиях отсутствия ограничений по ОПЕК+, будет приниматься исходя из экономической целесообразности, подчеркнул замглавы Минэнерго России.

«Сейчас нет задачи искусственно влиять на рынок, так же, как и, к примеру, разрушать сланцевую отрасль США низкими ценами на нефть. Несмотря на появившиеся расхождения по оценке дальнейших договоренностей в рамках ОПЕК+, Россия сохраняет конструктивные и регулярные связи с рядом стран на нефтяном рынке, в том числе и с Саудовской Аравией», – добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться в «Видеогалерее».

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