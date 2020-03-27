Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 марта. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в экспертной дискуссии клуба «Валдай», посвященной ситуации на мировом нефтяном рынке.

Павел Сорокин отметил текущее значительное влияние распространения коронавирусной инфекции на спрос и предложение.

«Эффект ошеломляющий – ограничения из-за вируса затронули около 60% от мирового потребления нефти, приходящейся на транспортный сектор экономики. В итоге – большое количество нефти уходит не в рынок, а в запасы, хранилища – и они не бесконечные. В условиях нынешнего сокращения спроса объемы этих хранилищ заполнятся уже в течение полутора месяцев», – отметил заместитель Министра.

Вместе с тем, Павел Сорокин подчеркнул, что Россия выступает за прохождение нынешнего экономического периода, сохраняя здравые смысл и экономику.

«В долгосрочной перспективе рынок должен сбалансироваться, а спрос – со снятием карантинных ограничений – медленно начать восстанавливаться. К примеру, спрос на бензин может быть восстановлен уже в течение пары недель, а на авиакеросин – в течение нескольких месяцев.

Говоря о влиянии снятия ограничений по сделке ОПЕК+, Павел Сорокин подчеркнул, что решение о их непродлении не принималось эмоционально.

«Напомню, что Россия предлагала продление сделки еще на 3 месяца для более глубокой оценки ситуации. Мы видели, что с точки зрения коронавируса ситуация тяжело прогнозируется, не было расчёта, что с углублением ограничений цена вырастет. Сокращение добычи без понимания последствий не привело бы ни к чему хорошему, а любые действия, которые были бы предприняты тогда, были бы каплей в море по влиянию на цены на нефть», – добавил Павел Сорокин.

20.03.2020

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