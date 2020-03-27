Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы А. Башкин и Г. Орденов осмотрели астраханскую инфекционную больницу.

Представители Астраханской области в Совете Федерации: заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области посетили астраханскую областную инфекционную больницу.

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Сенаторы встретились и побеседовали с главным врачом Виктором Акишкиным, который заверил, что астраханская инфекционная больница готова к отражению инфекции.

Сенаторы осмотрели корпуса лечебного учреждения. По их словам, медицинские работники интенсивно готовят стационар к функционированию, в случае необходимости, в усиленном режиме. Разработан план и проводится подготовка к возможному перепрофилированию различных отделений, насыщению их необходимыми средствами и медицинским оборудованием. В ряде корпусов близок к завершению ремонт и техническое переоснащение. В учреждении достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, при этом, руководство клиникой в настоящее время занимается приобретением еще нескольких комплектов.

Геннадий Орденов

На вопрос Александра Башкина по организации лечения других нозологических форм инфекционных заболеваний главный врач пояснил, что в больнице не остановится оказание медицинской помощи при выявлении прочих инфекционных заболеваний.

«Подготовка к усиленным мерам по борьбе с коронавирусом не должна ослаблять оказание медицинской помощи по другим направлениям. Наличие теплой зимы может осложнить эпидемиологическую обстановку по заболеваниям, вызываемыми укусами клещей, желудочно-кишечной патологией и региональным инфекционистам нужно быть готовым к лечению иных сезонных заболеваний», — подчеркнул Александр Башкин.

В завершение визита сенаторы прошли добровольное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

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