Source: Russia – Council of the Federation

В. Рязанский и Ю. Архаров рассказали, как социальные службы и волонтеры могут помочь находящимся в самоизоляции людям старшего возраста.

Пожилые граждане должны оставаться дома, подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий.

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«Я сам провожу день в изоляции и тестирую, готов ли я общаться с окружающим миром по‑новому», — сообщил сенатор.

Парламентарий предположил, что в эти дни во избежание информационного голода для пожилых граждан можно было бы создать контактную телефонную группу в Центре социального обслуживания Москвы. «Телефон должен быть у каждого в пенсионера, находящегося в самоизоляции», — уверен Валерий Рязанский.

Телефон должен быть у каждого в пенсионера, находящегося в самоизоляции

По мнению сенатора, сейчас волонтеры могут таким гражданам помочь с доставкой продуктов, покупкой лекарств, выгулом собак. Но все это должно делаться при условии соблюдения мер предосторожности: использования масок, антисептиков.

«Знаю, что в волонтерские организации сейчас звонят пенсионеры, с которыми надо просто поговорить и успокоить», — сообщил Валерий Рязанский.

Юрий Архаров

В свою очередь член СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области сообщил, что на территории островного региона введен режим самоизоляции для пожилых сахалинцев и курильчан.

«Социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь», — заявил сенатор.

По словам Юрия Архарова, Сахалинская область — один из первых регионов России, где открылись пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди — пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией.

«Также на экспресс-диагностику отправляют островитян, которые в течение последнего месяца выезжали за границу, и людей, которые контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус», — отметил сенатор.

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