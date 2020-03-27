Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное27.03.2020 15:30

Призы и медали на салоне «Архимед-2020»

Разработки специалистов холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмоса») отмечены тремя специальными призами и пятью золотыми медалями XXIII Московского международного салона изобретений «Архимед-2020», который в заочной форме прошел в Москве с 24 по 27 марта 2020 года. Компании холдинга представили 18 уникальных отечественных разработок в области технологий дистанционного зондирования Земли, геоинформационных сервисов, а также приборов и микроэлектронных компонентов космического назначения.

Всего авторские коллективы получили три специальных приза в различных номинациях, пять золотых медалей, четыре серебряных и шесть бронзовых. Web-приложение поддержки пользователей «Лесовод» отмечено специальным призом «Лучший инновационный проект по защите окружающей среды», «Лучшим изобретением в интересах аэрокосмического комплекса» признана интеллектуальная космическая система мониторинга (Сервис «Территория»), специальный приз «Лучшее изобретение в сфере информационных технологий» достался программному комплексу визуализации данных дистанционного зондирования Земли, разработанному в компании ТЕРРА ТЕХ.

Золотыми медалями «Архимед-2020» отмечены разработанные специалистами коммутационная плата для СВЧ-устройств, датчик герметичности, способ изготовления микрогироскопа и способ формирования принимаемого пространственно-временного сигнала для обработки образца радиолокационной системы, а также устройство для лечения амблиопии.

Руководитель патентно-лицензионной службы РКС Василий Саранцев: «В этом году у нас очень разнообразная экспозиция, в которой представлены как изобретения в области приборостроения и микроэлектроники, так и программные решения, предполагающее расширение возможностей использования нашей космической группировки для развития экономики страны».

Инновации холдинга традиционно пользуются особым вниманием на салоне «Архимед» и экспертного сообщества, подтверждая позиции одной из ведущих российских инновационных компаний. В этом году из-за пандемии нового коронавируса салон «Архимед» проводился в заочной форме для минимизации риска для здоровья посетителей и участников.

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