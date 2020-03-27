Прокурору Республики Татарстан поручено провести проверку соблюдения законодательства о защите прав детей-инвалидов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Республики Татарстан проверить сведения, размещенные в сети Интернет. Средства массовой информации сообщили о многочисленных фактах нарушения прав детей, которые годами ждут бесплатные направления на санаторно-курортное лечение, а также длительное время ожидают поставку технических средств реабилитации.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер реагирования, направленных на устранение нарушений закона.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI