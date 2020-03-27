Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#КЦ Восточный#Космодромы#Байконур#Восточный27.03.2020 16:34

Профилактика коронавируса на космодромах России

В филиале ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») ежедневно проводятся мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции. На рабочих местах и в автотранспорте сотрудниками службы медицинского обеспечения проводится термометрия работников. В зданиях и сооружениях осуществляется регулярная тщательная уборка и обработка поверхностей.

Талап Сахипов, заведующий здравпунктом-врач СМО Космического центра «Южный»: «От медицинского отдела ЦЭНКИ нами получены 27 аппаратов для бесконтактной термометрии с инфракрасным включением, а также 3 000 защитных масок. Каждый день в автобусах, отвозящих работников на космодром, а также в зданиях на рабочих местах мы проводим измерения этими приборами. Если выявляется человек с повышенной температурой или с симптомами ОРВИ в виде кашля, насморка, он отправляется домой и вызывает участкового терапевта».

Салоны в транспорте накануне выхода на линию обрабатываются специальным раствором деохлора, который выдают водителям комплекса автотранспортного обеспечения после ежедневного медосмотра. Дезинфекционные мероприятия проводят дважды в день — утром по приезду водителей и вечером — после того, как автомобиль возвращается в парк. По дороге на космодром в автобусах, которые оборудованы телеэкранами, показывают информационную сводку о заболевании.

В подразделении Космического центра «Южный» — аэропорту «Крайний» совместно с Региональным управлением комплекса «Байконур» ФМБА России организован санитарно-карантинный пост. Всем пассажирам, прилетающим на комплекс «Байконур», также проводится термометрия, затем они заполняют специальные анкеты-опросники. Командированные специалисты отслеживаются по месту пребывания, в гостиницах филиала за ними ведется медицинское наблюдение и учет.

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В филиале ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») организованы все необходимые мероприятия по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией. Имеется вся необходимая распорядительная документация для проведения профилактических мероприятий по распространению инфекции, она доведена до сотрудников и принята к исполнению. В ежедневном режиме на космодроме Восточный проводится дистанционная термометрия, все сотрудники с выявленной температурой направляются на осмотр к медицинским работникам, и в случае необходимости им выдается больничный лист и назначается лечение.

В особом режиме проводятся дезинфекционные мероприятия, особенно на тех объектах, где имеется большое скопление людей — это объекты общественного питания и служба автотранспорта, также моются лестничные марши с применением дезинфицирующих средств. В ежедневном режиме ведётся мониторинг простудных заболеваний. Посредством электронной почты и при помощи размещения информации на информационных стендах предприятия проводится информирование сотрудников о профилактике коронавирусной инфекции, на мониторах, расположенных в холлах крупных объектов, транслируются соответствующие видеоролики.

Специалистами группы медицинского обеспечения филиала Космического центра «Восточный» установлено оперативное взаимодействие с подразделениями медицинской и санитарно-эпидемиологической службы ФМБА России. Все сотрудники, приезжающие из зарубежья, по специальному телефону единой диспетчерской службы докладывают о своем прибытии, параллельно эта информация поступает главному санитарному врачу по ЗАТО Циолковский. Далее они организовывают карантинные мероприятия и устанавливают за данными сотрудниками медицинское наблюдение с необходимостью взятия анализов для диагностики коронавирусной инфекции.

На данный момент на территории космодрома Восточный не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Технологические работы по подготовке разгонного блока «Фрегат» идут в соответствии с комплексным графиком подготовки. В настоящее время специалисты Космического центра «Восточный» и НПО Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») проводят пневмовакуумные испытания «Фрегата».

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