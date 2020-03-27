Совместное заявление председателя Международного валютно-финансового комитета и директора-распорядителя Международного Валютного Фонда

Source: IMF – News in Russian

27 марта 2020 г.

Вашингтон, округ Колумбия – Председатель Международного валютно-финансового комитета Лесетджа Кганйаго и директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева сделали следующее заявление после сегодняшней телеконференции Международного валютно-финансового комитета.

«Мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда глобальная пандемия в сфере здравоохранения превратилась в экономический и финансовый кризис. В условиях внезапного прекращения экономической активности мировой объем производства сократится в 2020 году. Страны-члены уже приняли чрезвычайные меры для спасения жизней и поддержания экономической активности. Но необходимо сделать еще больше. Нужно в первую очередь предоставить адресную бюджетную поддержку уязвимым домашним хозяйствам и предприятиям в целях достижения более быстрого и уверенного восстановления в 2021 году.

Хотя наибольшее воздействие на здоровье населения наблюдается в странах с развитой экономикой, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, особенно страны с низкими доходами, в наибольшей степени пострадают из-за сочетания кризиса здравоохранения, внезапной смены направления потоков капитала и, в случае некоторых стран, резкого падения цен на биржевые товары. Многие из этих стран нуждаются в помощи для усиления их антикризисных мер и восстановления занятости и экономического роста, учитывая дефицит ликвидности в иностранной валюте в странах с формирующимся рынком и высокое бремя задолженности во многих странах с низкими доходами.

Решительные и скоординированные меры политики, в том числе на многостороннем уровне, имеют определяющее значение для действенного преодоления этого глобального кризиса. В связи с этим члены МВФК приветствовали оперативные усилия МВФ по поддержке исключительно большого числа стран, нуждающихся в экстренном финансировании МВФ в одно и то же время, а также его тесное сотрудничество с другими международными финансовыми организациями, особенно с Группой Всемирного банка. МВФ готов использовать свой финансовый потенциал в размере одного триллиона долларов США для поддержки своих государств-членов.

В ответ на эти чрезвычайные проблемы МВФ уже принял меры по облегчению бремени долга беднейших стран-членов в рамках Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, и от него требуется усилить антикризисные меры путем расширения доступа к его экстренному финансированию в рамках Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования. Помимо традиционных механизмов кредитования МВФ рассмотрит дополнительные варианты оказания помощи государствам-членам, испытывающим дефицит иностранной валюты.

Эти вопросы будут обсуждаться Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели, с тем чтобы представить действенный пакет мер на рассмотрение МВФК на Весенних совещаниях. Наша общая цель состоит в том, чтобы сделать антикризисные меры МВФ еще более эффективными в оказании помощи государствам-членам для достижения более быстрого и более уверенного восстановления».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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