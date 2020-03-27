Федерация бодибилдинга России впервые проведёт онлайн-турнир

Source: Russia Ministry of Sport

Федерация бодибилдинга России нашла совершенно новый и оригинальный выход из ситуации, когда почти все спортивные соревнования отменены, либо перенесены в целях предупреждения распространения в Российской Федерации коронавирусной инфекции.

ФББР организовала онлайн турнир по бодибилдингу: присутствие на нём спортсмена не нужно – достаточно отснять (можно в домашних условиях) и отправить организаторам свои фото- и видеоматериалы, отснятые по правилам турнира. Фото и видео спортсменов совмещаются на экране и выставляются на обозрение зрителей и оценку судей.

Конечно, это не является полноценной заменой спортивным соревнованиям, но даёт возможность спортсменам, готовившимся по полгода к выходу на сцену, показать свою работу над телом и выставить форму для судейства. Всероссийский открытый онлайн турнир стартует 16-го апреля и будет транслироваться в прямом эфире. Победители и призёры будут награждены денежными призами.

Спортсмены из Беларусии также решили поучаствовать в этой онлайн борьбе за победу и уже отправляют свои фото и видео материалы для участия.

Судьи из разных регионов будут сидеть у себя дома и оценивать спортсменов по видео в прямой трансляции. Для проведения онлайн турнира ФББР создало систему электронного судейства.

Подобные турниры (со статусом спортивного конкурса), но менее масштабные уже проводились в 2019 годы.

Вся информация о турнире оперативно размещается в Инстаграм – www.instagram.com/fbbr_official и на сайте Федерации бодибилдинга России – fbbr.org.

Уже совсем скоро мы узнаем имена победителей, выступающих на первом в истории российского спорта онлайн подиуме.

24 марта съёмки спортсменов для онлайн турнира прошли в Москве, уже в эти выходные съёмки пройдут в крупнейших регионах России ( Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск).

По информации Федерации бодибилдинга России

Пресс-служба Минспорта России

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