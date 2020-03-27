Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История27.03.2020 16:15

52 года со дня гибели Юрия Гагарина

Легендарный полет Юрия Алексеевича Гагарина на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года длительностью 108 минут привлек внимание общественности со всего мира. Первый космонавт стал знаменитостью планетарного масштаба. Много споров и рассуждений на тему, как бы сложилась жизнь первого космонавта планеты, ведутся до сих пор. Мнение о Юрии Гагарине едино: человек с невероятной улыбкой, которая и сегодня знакома миллионам людей, харизматичный, любознательный, смелый и уверенный в себе. Он стремился к знаниям, был хорошо физически подготовлен, но самое ценное был добрым, искренним и во всех смыслах лучезарным.

52 года назад великого человека не стало. Он погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета со своим напарником — летчиком Владимиром Серёгиным. Самолет МиГ-15 с Героями Советского Союза, первым в мире летчиком-космонавтом Юрием Гагариным и летчиком-испытателем Владимиром Серёгиным, разбился в районе деревни Новоселово, в 18 км от г. Киржача Владимирской области. Мир потерял двух выдающихся людей.

В этот печальный день, вот уже более полувека, большое количество людей приезжает к местам гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина и захоронения героев, и принимают участие в митингах памяти известных покорителей неба и космоса. Несмотря на то, что готовящийся к полету на Международную космическую станцию экипаж МКС-63 не имеет возможности посетить место гибели Юрия Гагарина, космонавты и астронавты сохранили традицию почтения памяти, возложив цветы к дереву, посаженному первым космонавтом мира на Аллее космонавтов Байконура.

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«Это дань уважения выдающимся людям, которые посвятили всю свою жизнь служению Отечеству, — сказал начальник оперативной группы космонавт Юрий Маленченко, находящийся на предстартовой подготовке вместе с экипажем на Байконуре. — У нас на площадке есть памятное место, связанное с именем Юрия Алексеевича Гагарина. Именно здесь мы почтим память замечательных людей!»

В Звездном городке представители отряда космонавтов Роскосмоса, руководство и сотрудники Центра подготовки космонавтов возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и барельефу на стене дома, в котором жил первый космонавт мира. Улыбку Гагарина помнят все. Космонавты и астронавты в особенности: перед каждым полетом вспоминают первооткрывателя, сохраняют и приумножают космические традиции, начало которым было положено Юрием Алексеевичем.

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