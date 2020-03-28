Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главное#Пилотируемая космонавтика#Байконур#Космодромы#Союз МС-16#МКС-6328.03.2020 14:27

Корабль «Союз МС-16» заправлен топливом

На космодроме Байконур специалисты филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» и ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили операции по заправке пилотируемого корабля «Союз МС-16» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки он был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 и установлен в динамический стенд для проведения дальнейших предстартовых работ. По графику предстартовой подготовки 30 марта 2020 года космический корабль будет состыкован с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Запуск с площадки № 31 космодрома Байконур запланирован на 9 апреля 2020 года. К полету готовится основной экипаж в составе командира Анатолия Иванишина, бортинженера-1 Ивана Вагнера и бортинженера-2 Кристофера Кэссиди. Их дублёры — Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

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