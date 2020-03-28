МВФ укрепляет Трастовый фонд для облегчения бремени задолженности, с тем чтобы обеспечить поддержку стран с низкими доходами после пандемии COVID-19

Source: IMF – News in Russian

27 марта 2020 г.

Непосредственно в ответ на кризис COVID-19 Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) принял ряд немедленно вступающих в силу изменений в целях усовершенствования Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ), с тем чтобы позволить Фонду предоставлять облегчение бремени обслуживания долга своим беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам. ККРТ позволяет МВФ предоставлять гранты для облегчения бремени задолженности странам с низкими доходами, отвечающим установленным критериям, в случае катастрофических стихийных бедствий и масштабных, быстро распространяющихся чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.



Пандемия COVID-19 и связанные с ней глобальные экономические потрясения настоятельно требуют оказания поддержки государствам-членам Фонда, включая исключительную поддержку платежного баланса для беднейших государств-членов, наиболее пострадавших от пандемии. Адресная поддержка позволит этим странам направлять средства в первую очередь на медицинские расходы и потребности, связанные с охраной здоровья, а также другие неотложные нужды в сложных экономических условиях, характеризующихся резким снижением доходов, потерей государственных поступлений и более высокими расходами.



В этом контексте Исполнительный совет МВФ утвердил изменения в ККРТ, расширяющие квалификационные критерии с целью более полного охвата условий, вызванных глобальной пандемией, и ориентации усилий на поддержку удовлетворения самых насущных потребностей. Более конкретно, это решение позволит всем государствам-членам, доход на душу населения которых ниже установленного Всемирным банком операционного порогового уровня для льготной поддержки, получить право на облегчение обслуживания долга на срок до двух лет. Это условие будет действовать в период, когда угрожающая жизни людей глобальная пандемия серьезно подрывает экономику всех государств-членов Фонда и создает потребности вфинансировании платежного баланса в таких масштабах, что необходимы согласованные международные усилия для оказания поддержки беднейшим и наиболее уязвимым странам.



МВФ также приступил к кампании по мобилизации средств, которая позволит Трастовому фонду предоставить около 1 млрд долл. США в связи с происходящей пандемией. Г-жа Георгиева призвала страны-члены Фонда с наиболее сильной экономикой содействовать пополнению ККРТ, в котором на тот момент имелось лишь 200 млн долларов США для беднейших стран мира. Соединенное Королевство откликнулось на этот призыв обязательством предоставить 150 млн фунтов стерлингов (183 млн долларов США). Другие доноры, в том числе Япония и Китай, также объявляют о значительных взносах.



Преобразованный Трастовый фонд МВФ для ограничения и преодоления последствий катастроф теперь может предоставлять ускоренное облегчение бремени обслуживания долговых обязательств перед МВФ большему числу наших беднейших и наиболее уязвимых государств-членов. Это поможет им направить более значительную часть их ограниченных финансовых ресурсов на неотложные меры медицинской помощи и другие меры по ликвидации последствий бедствия», — сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Кроме того, мы призываем стран-доноров пополнить ресурсы Трастового фонда, чтобы способствовать укреплению нашей способности дополнительно облегчать бремя обслуживания долга наших беднейших государств-членов».

Справочная информация

ККРТ дает возможность МВФ поддерживать посредством грантов для облегчения бремени обслуживания долга международные усилия по облегчению бремени долга в тех случаях, когда бедные страны страдают от серьезных стихийных бедствий или преодолевают кризисы общественного здравоохранения, такие как нынешняя пандемия коронавируса.

Более ранний вариант ККРТ использовался для оказания в 2010 году помощи Гаити в размере примерно 270 млн долларов США для ликвидации последствий землетрясения. Впоследствии ККРТ был обновлен в 2015 году для предоставления грантов почти на 100 млн долларов США трем странам, наиболее пострадавшим от кризиса Эбола — Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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