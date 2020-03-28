Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное28.03.2020 20:00

Финал олимпиады «Кружковое движение»

В дистанционном онлайн-формате завершился первый этап финала олимпиады «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы. Соревнования проходили по нескольким профилям тематического направления: «Анализ космических снимков и геопространственных данных», «Аэрокосмические системы», «Инженерия космических систем».

Первым этапом стало проведение предметных туров по дисциплинам «Физика», «Информатика» и «География», в которых приняли участие более 100 человек. Вторым этапом будет выполнение практических задач, выполняемых командами участников по следующим профилям:

Анализ космических снимков и геопространственных данных — изучение снимков текущего состояния объектов и их изменение на определенных территориях;

аэрокосмические системы — дистанционное налаживание работы с роботами, находящимися на полигоне, и выполнение определенных задач;

инженерия космических систем — удалённое подключение и отключение необходимых компонентов устройств, совершая работу в симуляторе.

Уникальной возможностью для всех участников стал открытый диалог с космонавтом Роскосмоса Фёдором Юрчихиным на тему «Изоляция». В течение часа ребята смогли задать более 50 вопросов: о графике работы в космосе, любимых книгах и колонизации Вселенной. Космонавт поделился своим опытом, рассказал о своих ощущениях и переживаниях на борту Международной космической станции и проводимых на ней экспериментах. Количество просмотров прямого эфира превысило 19 тысяч.

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