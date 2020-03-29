Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное29.03.2020 11:00

Онлайн-портал «Ключ на старт. Космос для детей»

Госкорпорация «Роскосмос» запускает информационный онлайн-портал «Ключ на старт. Космос для детей». Он разработан в качестве просветительского проекта, благодаря которому все желающие смогут получить последнюю информацию о российской ракетно-космической отрасли и новые знания о Вселенной.

«Ключ на старт. Космос для детей» — это пространство для самообразования и выбора профессии в мире космической деятельности. Данный проект позволит детям не только получить представления о работе в ракетно-космической промышленности России, но и стать непосредственным участником образовательных и профориентационных проектов, которые Госкорпорация «Роскосмос» реализует сегодня.

«В эти дни мы решили запустить онлайн-портал „Ключ на старт. Космос для детей“. На нём будет размещаться информация об образовательных программах для наших детей, в том числе о „космических сменах“ в детских лагерях, различных кружках и конкурсах. Ждём вас!», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

MIL OSI