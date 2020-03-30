А. Кутепов: Расширенные полномочия Правительства помогут организациям, у которых возникли финансовые трудности, выйти из кризисной ситуации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Комитета СФ по экономической политике.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Он сообщил, что Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с необходимостью срочного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой инфекции, вызванной коронавирусом.

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Вносятся изменения в семь Федеральных законов – «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об обращении лекарственных средств», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Андрей Кутепов подчеркнул, что Федеральный закон дает право Правительству РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) взять на себя полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В этой связи Правительство наделяется полномочиями принимать решения о введении режима повышенной готовности или ЧС, и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении указанных режимов.

Кроме того, перечень причин возникновения ЧС дополняется распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

По словам сенатора, Федеральный закон наделяет правом Правительство принимать решение о возврате туристам стоимости туристского продукта в полном объеме из фонда персональной ответственности туроператора в случаях ограничения въезда и выезда туристов. При этом решением Правительства могут быть изменены сроки внесения взносов туроператоров в указанный фонд, а также порядок и условия возврата из него средств туристам.

Правительство наделяется правом устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и их предупреждения, а также профилактики и лечения опасных заболеваний.

«Это будет способствовать оперативному воздействию на обеспеченность населения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство будет вправе принять решение об установлении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, включенными в определяемый Правительством перечень», — сказал Андрей Кутепов.

Перечень причин возникновения ЧС дополняется распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Правительству предоставляется право введение моратория на возбуждение дел о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в случаях ЧС или при угрозе ЧС природного и техногенного характера.

«Предлагаемые расширенные полномочия Правительства помогут выйти из кризисной ситуации тем организациям, у которых возникли финансовые трудности», — указал парламентарий.

Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Федеральный закон отменяет с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, за исключением проверок, основаниями для которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.

По словам парламентария, Правительство наделяется полномочиями по установлению в 2020 году иных случаев закупок у единственного поставщика, а также по определению порядка проведения таких закупок. Кроме того, в 2020 году закрепляется возможность изменения срока исполнения контракта, цены контракта или цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства.

«Предлагаемые изменения в части контрактной системы позволят органам государственной власти и местного самоуправления гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также сократят финансовые издержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и услуг».

Помимо сказанного, Федеральным законом предоставляется возможность Правительству устанавливать в 2020 году особенности организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора), а также особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и иных разрешительных режимов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению защиты здоровья населения и нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также поддержке субъектов экономической деятельности и соблюдению их интересов. «Реализация Федерального закона потребует принятия постановления Правительства об утверждении правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Ответственные исполнители — МЧС Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Роспотребнадзор. Срок подготовки — 30 дней после принятия Федерального закона», — сказал Андрей Кутепов.

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