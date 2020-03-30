А. Майоров: Наш Комитет СФ будет осуществлять парламентский контроль за принятием мер для стабильности агропродовольственного рынка

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроекты, предусмотренные в повестке внеочередного заседания Совета Федерации.

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросу «О законодательном регулировании отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCOV».

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Сенаторы рассмотрели семь законопроектов, предусмотренных в повестке внеочередного заседания Совета Федерации 31 марта 2020 г. В настоящее время эти документы находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Заседание провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

По словам главы Комитета, принятие этих законов требуется в приоритетном порядке в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

При обсуждении законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Алексей Майоров пояснил, что его принятие обеспечит защиту здоровья населения, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возможность оперативного принятия мер, направленных на оптимизацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

Сенатор обратил внимание, что положения законопроекта о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве, возможность установления решениями Правительства особенностей организации и осуществления федерального государственного контроля, а также особенностей в сфере разрешительной деятельности затрагивают все сферы экономической деятельности, в том числе сельское хозяйство и ветеринарию.

Алексей Майоров считает необходимым своевременное осуществление Комитетом парламентского контроля за принятием мер, направленных на сохранение стабильности агропродовольственного рынка и гарантий прав всех его участников.

В ходе заседания члены Комитета обсудили ряд других законопроектов, в том числе «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка», «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другие.

«Предлагаемый Правительством РФ, членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы пакет законопроектов позволит обеспечить необходимое экстренное реагирование на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции и безусловное выполнение задач, поставленных Президентом России в его обращении к населению страны 25 марта этого года», — подчеркнул Алексей Майоров.

По итогам обсуждения Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал перечисленные законодательные инициативы при их рассмотрении на внеочередном пленарном заседании Совета Федерации.

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