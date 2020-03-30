Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарии обсудят изменения в законодательство, нацеленные на поддержку граждан, повышение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, финансовое обеспечение профилактики и устранение последствий распространения вируса.

В Совете Федерации состоится 479-е (внеочередное) заседание.

Сенаторам предстоит рассмотреть изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет об урегулировании отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Также, в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции планируется внесение изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». Предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства России с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные Правительством РФ.

Кроме этого, члены СФ обсудят особенности исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, изменения в статью УК РФ и УПК РФ об усилении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, уточнят административную ответственность за отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

Планируется внесение изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части особенностей оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Законопроект внесен членами СФ Андреем Турчаком, Игорем Каграманяном, депутатами ГД.

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