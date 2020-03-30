В целях защиты интересов общества и государства прокурорами в 2019 году приняты меры по взысканию ущерба от коррупции на сумму свыше 33 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органами прокуратуры Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам принятия мер по возмещению ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями и преступлениями, а также обеспечению его фактического взыскания.

Действуя в защиту интересов общества и государства, прокуроры во взаимодействии с правоохранительными органами решают задачи по минимизации и ликвидации последствий коррупционных проявлений.

Так, в 2019 году в целях взыскания ущерба от коррупции прокурорами предъявлено порядка 1,9 тыс. исковых заявлений и принято иных, в том числе внесудебных мер, на общую сумму свыше 33 млрд рублей, из них в бюджет уже взыскано 9,3 млрд рублей.

Прокуроры активно реализовывали полномочия по возмещению причиненного коррупционными правонарушениями и преступлениями ущерба в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства.

Например, Серпуховский городской прокурор Московской области обратился в суд с заявлениями о прекращении прав собственности физических лиц и обращении в доход государства земельных участков, незаконно оформленных главой сельского поселения Васильевское Серпуховского района на основании подложных выписок из домовых книг на подставных лиц. Всего в прошлом году судом удовлетворено 36 таких исковых заявлений городского прокурора на сумму свыше 33 млн рублей, исполнено решений на сумму более 16 млн рублей.

Судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры Волгоградской области к руководителю коммерческой организации, признанному судом виновным в хищении при исполнении государственного контракта денежных средств в размере 45 млн рублей из федерального бюджета, распорядителем которых являлось Министерство образования и науки Российской Федерации. С целью обеспечения иска прокуратурой области заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество должностного лица (53 объекта недвижимости), которое рассмотрено и удовлетворено. Решение суда в январе 2020 г. вступило в законную силу.

Арбитражным судом удовлетворены исковые требования прокуратуры Республики Марий Эл о признании недействительным договора купли-продажи акций ОАО «Марийскгражданпроект», на основании которого названному акционерному обществу незаконно перешли права собственности на земельный участок с расположенным на нем строением общей стоимостью 13 млн рублей. Основанием для направления искового заявления послужили результаты проверки и приговор суда, которым бывший министр государственного имущества республики осужден за получение через посредников взятки в размере 13 млн рублей за предоставление возможности приобретения указанных объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, для возведения многоквартирного жилого дома.

В целях повышения оперативности возмещения ущерба от коррупционных действий прокурорами принимались и внесудебные меры. Благодаря таким мерам прокуроров в 2019 году в бюджет взыскано более 500 млн. рублей.

Например, прокуратурой Кировской области установлено, что ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» согласно договору изготовлены для коммерческой организации термоэластопласты стоимостью более 12 млн рублей. Однако названная организация, аффилированная с бухгалтером университета, подписавшим документы об исполнении договорных обязательств, более трех лет не оплачивала переданную ей продукцию. При этом мер к взысканию задолженности не принималось. По результатам рассмотрения представления прокуратуры области денежные средства перечислены на счет университета в полном объеме.

Приговорами Кунцевского районного суда города Москвы осуждены несколько граждан, чья преступная деятельность выразилась в даче взяток должностному лицу филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» с целью незаконного получения справок об инвалидности. Проведенными проверками установлено, что указанные лица в отсутствие законных оснований являлись получателями мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – как инвалиды. После вмешательства прокуратуры города Москвы им произведен перерасчет в сторону увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги в размере от 3 тыс. до 41 тыс. рублей, сформированы долговые единые платежные документы.

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