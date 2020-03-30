Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное30.03.2020 09:00

Елена Кондакова принимает поздравления с Днём рождения

Елена Владимировна Кондакова — первая в истории пилотируемой космонавтики женщина-космонавт, совершившая длительный полёт в космос. На ее счету — два космических полета общей продолжительностью 178 суток.

[embedded content]

Видеобиография космонавта

В первый космический полёт Елена Кондакова отправилась 4 октября 1994 в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМ-20» и орбитального комплекса «Мир» совместно с космонавтом Александром Викторенко и астронавтом Ульфом Мербольдом по программе ЭО-17. В рамках полёта экипаж провел ряд экспериментов по российской и европейской программам. Экипаж в составе Александра Викторенко, Елены Кондаковой и Валерия Полякова благополучно приземлился на Землю 22 марта 1995 года. Экспедиция продлилась 169 суток.

Второй полёт космонавт Елена Кондакова выполнила с 15 по 24 мая 1997 года в качестве специалиста полёта в составе экипажа шаттла Atlantis миссии STS-84 по программе шестой стыковки со станцией «Мир». В это время на ней находились космонавты Василий Циблиев и Александр Лазуткин, астронавты Чарлз Джозеф Прекорт, Айлин Мари Коллинз, Жан-Франсуа Клервуа, Карлос Исмаэль Норьега и Джерри Майкл Линенджер.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Героя России, лётчика-космонавта РФ Елену Владимировну Кондакову с Днём рождения. Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия, успехов в общественной работе, новых свершений!

[embedded content]

В начале марта в рамках проекта «Уроки космоса» прошла открытая встреча, приуроченная к Международному женскому дню.Гостями встречи стали лётчик-космонавт, Герой России Елена Кондакова, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Викторенко и заслуженный испытатель космической техники, инструктор ЦПК им. Ю.А.Гагарина Виктор Рень.

MIL OSI