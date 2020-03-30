Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил перед депутатами Костромской областной Думы по видеосвязи и рассказал о принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил перед депутатами Костромской областной Думы по видеосвязи.

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Сенатор входит в состав координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которую возглавляет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, которую возглавляет первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Костромским коллегам Николай Журавлев рассказал, какие меры принимаются на федеральном уровне для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По словам сенатора, это дистанционная выдача и оплата листков нетрудоспособности, выделение средств, более 20 миллиардов рублей, на закупку тепловизоров, оборудования для обеззараживания воздуха и аппаратов ИВЛ. По всей стране увеличено количество коек для возможной госпитализации больных.

Большой блок решений направлен на поддержку граждан, лишившихся дохода. На поддержку занятости дополнительно предусмотрено 5 млрд рублей, предприняты меры для пресечения необоснованных увольнений граждан.

«Понятно, что в этих сложных условиях бизнес пытается сократить свои расходы, — отметил Николай Журавлев, — но приоритетом и задачей номер один сегодня является поддержка населения».

Предусмотрена также помощь предприятиям приоритетных отраслей. На федеральном уровне определен перечень системообразующих предприятий. В него вошло более 600 предприятий. Сейчас идут консультации с регионами, и этот список дорабатывается.

Сенатор будет настаивать, чтобы в перечень вошли и предприятия регионального значения, в том числе костромские. Для обеспечения продовольственной безопасности предусмотрена нулевая ставка таможенной пошлины на ввозимые товары первой необходимости, освобождены от весового контроля транспортные средства с такими товарами, ограничен экспорт продуктов питания.

Среди мер поддержки бизнеса — отсрочка уплаты аренды госсобственности для малых предприятий, мораторий на налоговые проверки, уплату штрафов для предпринимателей. Банком России ведется работа для поддержания макроэкономической стабильности финансового сектора экономики. Так, смягчены требования по надбавкам и резервам для банков, что позволит бесперебойно продолжать кредитование экономики. 500 млрд рублей будет направлено на стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Николай Журавлев опроверг недостоверные сообщения о якобы ограничении обращения наличных денежных средств. Такого решения ЦБ РФ не принимал. По словам сенатора, речь идет о рекомендации коммерческим банкам проводить дезинфекцию денег, помещений и документов, чтобы исключить передачу инфекции.

Касаясь темы поддержки регионов, Николай Журавлев рассказал, что сейчас рассматривается вопрос об отсрочке по выплатам бюджетных кредитов и реструктуризации уже имеющихся задолженностей перед федеральным бюджетом. Этот вопрос актуален и для Костромской области.

Вице-спикер СФ отметил, что в своем выступлении Президент России Владимир Путин дал дополнительные принципиальные установки для поддержки экономики и граждан, которые сейчас войдут в основу правительственных решений. Среди них — автоматическое продление пособий и льгот на ближайшие 6 месяцев, ускорение выплат ветеранам и труженикам тыла, увеличение максимальной суммы пособия по безработице до уровня МРОТ, дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет по 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Многие эти меры, подчеркнул сенатор, начнут действовать уже в апреле.

Еще один блок — это борьба с закредитованностью граждан и предприятий: введение каникул не только по ипотечным, но и потребительским кредитам, отсрочка по кредитам для микропредприятий, оказавшихся в сложной экономической ситуации, упрощение процедуры банкротства для физлиц и мораторий на банкротство юрлиц, сокращение страховых фондов предприятий с 30 до 15 проц. По словам Николая Журавлева, сейчас все эти законопроекты находятся в стадии подготовки и будут внесены в Государственную Думу в ближайшее время.

Депутаты Костромской Думы смогли задать вице-спикеру Совета Федерации свои вопросы. В основном они касались расширения мер поддержки бизнеса и граждан. Как отметил Николай Журавлев, мониторинг ведется в ежедневном режиме и при необходимости решения, в том числе финансовые, будут корректироваться. Средства для этого в федеральном бюджете имеются, есть надежная подушка безопасности. «Главное, использовать эти ресурсы максимально эффективно. В случае необходимости дополнительные средства будут выделены и оперативно доведены для регионов», — подчеркнул сенатор.

Николай Журавлев выслушал предложения и инициативы костромичей в части дополнительной поддержки бизнеса по страховым взносам, аренде земли и имущества, отсрочке по предоставлению отчетности в налоговые органы. Со своей стороны, он попросил депутатов на местах следить за исполнением всех принятых для стабилизации экономики решений и сообщать о любых проблемах, который возникают.

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