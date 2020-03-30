Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное30.03.2020 11:34

Работы по поиску фрагментов ракеты «Союз-2»

Специалисты ЦЭНКИ продолжают работу по поиску и эвакуации фрагментов ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б» после успешного пуска, который состоялся 21 марта 2020 года с космодрома Байконур. Поисковые работы осуществляются в районе падения 403, расположенном на территориях Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Для обнаружения и идентификации фрагментов специалистами ЦЭНКИ (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») активно применяются комплексы беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент уже найдены более 20, а из района падения вывезены 8 крупных фрагментов, в том числе створка хвостового отсека третьей ступени ракеты и множество фрагментов бака окислителя второй ступени носителя. Поиск головного обтекателя продолжается.

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ЦЭНКИ — одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.

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