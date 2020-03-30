Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором законопроекта, расширяющего территорию эксперимента по налогообложению самозанятых.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров внесли законопроект, расширяющий территорию эксперимента по налогообложению самозанятых.

Предлагается с 1 июля 2020 года дать право регионам самим вводить такой налог.

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Как сообщил Николай Журавлев, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Законопроект направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения как специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», подчеркнул парламентарий.

Востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет «самозанятым» гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность

В настоящее время указанный эксперимент проводится в 23 субъектах Российской Федерации и уже доказал свою эффективность. По состоянию на конец марта текущего года, количество граждан, перешедших на применение специального налогового режима составляет 550 тыс. человек.

«Востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет «самозанятым» гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме: это онлайн- регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4 процента или 6 процентов вместо 13- процентного налога на доходы физических лиц»,- подчеркнул Николай Журавлев.

Предлагаемое с 1 июля 2020 г. расширение территории действия эксперимента по установлению специального налогового режима не имеет своей целью получение дополнительных доходов. При этом предлагается передать самим регионам решение о введении на своей территории специального налогового режима «налог на профессиональный доход» с учетом его востребованности у жителей региона, сказал парламентарий.

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