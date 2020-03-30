Сегодня в «Эфире» о прокурорском надзоре в сфере ЖКХ, ветеране органов прокуратуры Степане Петровиче Адушкине, надзорной деятельности в сфере золотодобычи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень расскажем о мифах, распространенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства Москвы, о сроках, на которые может быть прервана подача тепла и электричества, а также о количестве нарушений, выявляемых прокурорами в работе управляющих компаний.

В рубрике «Дело жизни» выйдет программа, посвященная 100-летию со дня рождения фронтовика, государственного советника юстиции 3 класса Степана Петровича Адушкина.

О том, как на Дальнем Востоке добывают почти 150 тонн золота в год, насколько этот процесс опасен для окружающей среды и местных жителей, а также часто ли органам прокуратуры приходится вмешиваться в эту сферу деятельности, пойдет речь в рубрике «Чистая среда».

Программа «Эфир» на понедельник 30 марта 2020 года:

· «Субъект права». Итоги Всероссийского конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. Калининградская область, Тюменская область и Республика Хакасия. Северо-Западная и Западно-Сибирская транспортные прокуратуры.

· «Чистая среда». Дороже золота.

· «Вы в эфире». ЖКХ-контроль по г. Москве.

· «Криминальный тренд». А ты заплатил налоги? Как спать спокойно и не нарушать закон.

· «Мир и порядок». Эксклюзивное интервью с Министром юстиции Финляндской Республики Антти Хяккяненом.

· «В процессе». Дороги. Взятки. Приговор. Рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего мэра г. Владивостока И. Пушкарева.

· «Дело жизни». Дорогами северных морей. Прокурор трех областей С.П. Адушкин. Фильм 1.

· «В процессе». Возмездие. После Нюрнберга.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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