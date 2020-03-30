Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-6330.03.2020 15:00

«Союз МС-16» состыкован с переходным отсеком

На Байконуре продолжается подготовка к запланированному на 9 апреля 2020 года пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции.

В соответствии с графиком подготовки специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя. Отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Союз МС-16» в бортовую систему управления ракеты.

Запуск к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2020 года с космодрома Байконур по программе 62-й и 63-й основных экспедиций. В составе основного экипажа МКС-63 — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, их дублеры — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт NASA Стивен Боуэн.

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