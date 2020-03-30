Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ30.03.2020 16:40

Удаленный мониторинг объектов средствами ДЗЗ

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в условиях особой обстановки, связанной со всемирной пандемией коронавируса (COVID-19), предлагает предприятиям оценить возможности технологий дистанционного космического мониторинга для удаленного контроля за территориями и управления ресурсами.

Аналитика на основе данных дистанционного зондирования Земли позволяет отслеживать бизнес-активность и получать информацию о хозяйственной деятельности организаций в любой точке мира без необходимости выезжать на объекты.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Сегодня мы и наши коллеги из компаний на рынке геоинформатики отмечаем рост спроса на космические снимки. Заказчики проявляют повышенный интерес к дистанционному мониторингу объектов инфраструктуры, выезд к которым в настоящее время из-за ограничений на поездки затруднен или невозможен».

Применение космической съемки позволяет собрать статистику по объектам, публичные данные о которых не всегда доступны. По снимкам также отслеживаются изменения, происходящие на территории государств, включая реакцию экономик стран на глобальные вызовы. К примеру, по полученным данным можно собрать статистику о количестве действующих, появившихся или закрывшихся скважин добычи углеводородов, о вводе или выводе из эксплуатации объектов нефтяной инфраструктуры.

Из космоса хорошо отслеживается начало разработки, расширение или вывод из использования крупных карьеров, разрезов добычи полезных ископаемых, например, угля. Одной из самых востребованных становится информация о темпах возведения и деловой активности крупных промышленных объектов (заводов, фабрик), фактах «заморозки» строительства объектов коммерческой и жилой недвижимости.

В сегодняшних условиях дистанционный космический мониторинг стал доступной альтернативой привычным методам мониторинга для обеспечения непрерывности процессов контроля территорий и ресурсов в интересах государственных органов и коммерческих структур.

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