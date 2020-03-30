Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное30.03.2020 20:23

Штаб по мониторингу экономического состояния предприятий отрасли

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин распорядился создать Оперативный штаб по мониторингу экономического состояния предприятий ракетно-космической отрасли.

«Создаю Оперативный штаб по мониторингу экономического состояния наших предприятий», — заявил Дмитрий Рогозин.

Генеральный директор Роскосмоса подчеркнул, что «в режиме ВКС (видеоконференцсвязи) будут проходить совещания с директорами предприятий ракетно-космической отрасли по понедельникам и четвергам».

«Прошу готовить объективную информацию о динамике состояния предприятий, ходе контрактной работы, возникающих проблемах и путях их решения», — обратился Дмитрий Рогозин к руководителям предприятий российской ракетно-космической промышленности.

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