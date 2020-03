Valsts prezidents pateicas Latvijas Lielo slimnīcu asociācijai par slimnīcu operatīvo rīcību ārkārtas situācijā

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar Latvijas Lielo slimnīcu asociāciju, lai ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Valtu Ābolu, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglīti un P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu pārrunātu aktuālo situāciju saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu, slimnīcu gatavību dažādiem vīrusa izplatības scenārijiem, kā arī šo slimnīcu stratēģisko lomu nākotnes veselības aprūpes sistēmā.

Valsts prezidents pauda interesi par medicīnas darbinieku aizsargāšanu pret vīrusu, kā arī par viņu noslodzi, slimnīcu praktisko darbu vīrusa ierobežošanā un cilvēku testēšanā. Valsts prezidents izteica milzīgu pateicību visiem, kuri ir iesaistīti šajā darbā: “Es pateicos visiem medicīnas darbiniekiem, kuri ir iesaistīti vīrusa ierobežošanā, kā arī slimnīcām par to efektīvo un operatīvo rīcību. Vēlos uzsvērt, ka Latvijas lielās slimnīcas ir bijušas un ir daudz gatavākas jau no ārkārtas situācijas pirmajiem brīžiem, nekā to varam redzēt dažās citās Eiropas valstīs pēc vīrusa Covid-19 izplatīšanās, un par to es vēlos gan slimnīcu vadībai, gan medicīnas darbiniekiem izteikt lielu pateicību!”

Tāpat E. Levits sarunā atzīmēja, ka “šīs krīzes skarbā mācība ir, ka veselības aprūpei budžetā un vērtību skalā ir jābūt augstākai prioritātei, un to tagad izprot arī sabiedrība, un pēc krīzes risināšanas būs jāturpina pievērsties sistēmiskiem risinājumiem”.

