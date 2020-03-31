А. Кутепов: Необходимо выработать механизмы решения проблемы газификации регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел первое заседание Совета.

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В мероприятии участвовали члены Совета Федерации, а также в режиме видеоконференции — Министр энергетики РФ Александр Новак, руководители субъектов Федерации, представители Министерства энергетики, ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», экспертного сообщества.

Андрей Кутепов сообщил, что ранее эта тема обсуждалась в ходе состоявшихся в Совете Федерации парламентских слушаний. Комитет СФ провел анализ поступивших из регионов материалов по данной теме.

Уровень газификаций для регионов центральной и южной частей России, а также Поволжья, высок, однако в остальных округах и особенно в ДФО он значительно ниже.

Андрей Кутепов

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Михаил Козлов и Юрий Федоров

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Андрей Кутепов и Баир Жамсуев

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Валерий Марков

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Баир Жамсуев

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Юрий Федоров

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Григорий Карасин

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Валерий Марков и Андрей Кутепов

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Сергей Михайлов

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Ахмат Салпагаров

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Баир Жамсуев

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации

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Сергей Михайлов и Валерий Марков

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По мнению сенатора, неравномерность газификации регионов во многом обусловлена недостаточным развитием газотранспортной и газораспределительной системы. Удаленность населенных пунктов от административных центров субъектов РФ является одной из главных причин их низкой газификации.

Неравномерность газификации регионов во многом обусловлена недостаточным развитием газотранспортной и газораспределительной системы

Среди имеющихся проблем Андрей Кутепов назвал отсутствие единой методологии формирования программ газификации, недостаточный объем инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих производственных объектов. Развитие газификации значительно осложняется отсутствием согласованных сроков и объемов строительства газопроводов-отводов, газораспределительных станций и распределительных сетей с подготовкой потребителей к приему газа.

Участники заседания рассмотрели пути совершенствования законодательства в сфере обеспечения регионов России газом, вопросы газификации в Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском и Камчатском краях, Вологодской и Костромской областях.

По всем регионам будут подготовлены рекомендации с учетом высказанных предложений и замечаний.

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