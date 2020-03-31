Встреча с председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Игорь Иванович, ВЭБ у нас не просто банк – это прежде всего институт развития. Я знаю, что состояние учреждения, когда Вы его приняли, было непростым, и Вы занимались, в том числе тем, чтобы его фактически привести в работоспособное состояние, хотя и в прежние времена он немало сделал.

Поэтому два вопроса. Первый: в каком состоянии находится сегодня Внешэкономбанк? А второй: как вы вписываетесь в основную миссию этого учреждения и в работу по нацпроектам?

И.Шувалов Шувалов Игорь Ивановичпредседатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» : Уважаемый Владимир Владимирович! Ваше поручение по обеспечению финансовой стабильности ВЭБ.РФ выполнено, и к концу 2019 года при поддержке Правительства и взаимодействии с Федеральным Собранием путём поправок в бюджетное законодательство мы добились того, что сейчас достаточность капитала по международной отчётности, по МСФО [международным стандартам финансовой отчётности], такова, что мы в состоянии не только выплачивать внешний долг, который был привлечён ранее, но и активно участвовать в национальной повестке развития, которая определена указами Президента в мае 2018 года.

Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии. И мы уверены в том, что теперь мы, – не только по тем проектам, которые были намечены в 2019 году, – мы ещё более активно будем участвовать в работе Правительства по достижению национальных целей развития.

Какие проекты в 2019 году были одобрены? Во-первых, должен Вам сказать, что мы теперь полностью перестроили работу и не конкурируем с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации, такого больше нет.

Мы построили партнёрство с крупнейшими коммерческими банками – со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком – и участвуем с ними в так называемой фабрике проектного финансирования. Это такая специальная форма синдицирования. Правда, мы используем и классические синдикаты, но в 2019 году мы приняли решение по десяти крупнейшим проектам.

В целом, мы сейчас приняли обязательств на себя свыше 300 миллиардов рублей, а в целом по проектам фабрики проектного финансирования это обязательства [объёмом] 787 миллиардов рублей, из которых только часть – это финансирование ВЭБом, а остальная часть – это средства инвесторов и коммерческих банков.

В этом году по нашей бизнес-модели мы должны поддержать кредитование коммерческими банками не менее чем на 300 миллиардов рублей, имея в виду, что в целом, если мы будем выполнять такой план, то за пятилетие мы должны инвестировать около трёх триллионов рублей, и в совокупности вместе с кредитным ресурсом коммерческих банков эта масса – около десяти триллионов. Это серьёзные средства.

Эти проекты касаются газохимии, приобретения в лизинг газовозов, которые будут производиться и уже производятся на «Звезде», на верфях «Звезда» – это один из крупнейших проектов, который находится под Вашим контролем. Это и поставка самолётов для нужд «Аэрофлота». Это автомобильные дороги – один из участков ЦКАД и другие федеральные трассы.

Но главное, что мы не должны выступать единственным кредитором. Когда нам приходится работать как единственному кредитору, тогда – специальное решение Президента и Правительства по проектам общегосударственного значения. Когда мы становимся кредитором. Но риск для коммерческих организаций такой высокий, что они не берут в первоначальной стадии проекта этот риск на себя.

Что мы видим? Когда проект начинает реализовываться, коммерческое кредитование уже становится возможным и коммерческие банки сами предлагают нам выйти из проекта и покупают у нас такой кредит. Мы совершили несколько таких сделок, одна из которых очень успешная – это, например, новый терминал в Шереметьево, который строился при помощи ВЭБа. Но когда он появился и запустился, Сбер проявил к этому терминалу, к этому проекту большой интерес, мы уступили, заработав соответствующую комиссию.

Теперь время сосредоточиться на национальных целях развития. Мы работаем не только как одна организация, а по новому закону о ВЭБе в координации с такими организациями, как корпорация МСП – это малый и средний бизнес, это РЭЦ [Российский экспортный центр] – поддержка экспорта, и это корпорация ДОМ.РФ (то, что связано с современным градостроительством). В этом смысле мы работаем во всех проектных комитетах Правительства.

Надеюсь, что сейчас наступает этап, когда мы могли бы сосредоточиться на работе в городах. И запускаем сейчас, нам Правительство доверило запустить программу обучения для управленческих команд ста городов, исключая Москву и Петербург, для того чтобы наполнить работу с муниципалитетами конкретными смыслами.

То есть если на федеральном уровне это большие, значимые проекты, которые оцениваются больше чем в десять триллионов рублей, то мы хотим сосредоточиться вместе с муниципальными и региональными организациями на том, чтобы смыслы, которые у каждой семьи возникают через эти национальные проекты, превратили жизнь конкретной семьи в совершенно другую – достойную, комфортную и конкурентоспособную.

То есть это одни из лучших моделей потребления, которые могут только существовать. В этом смысле Москва задавала определенный тренд по современному устройству городов. Но мы считаем, что это касается любого, даже самого маленького города.

В.Путин: Хорошо.

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