В ходе 479-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждены вопросы мониторинга экономической ситуации в субъектах РФ в период кризисных ситуаций.

Председатель Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга отметил, что в период, когда необходимы меры срочного реагирования в сегменте закупок, а именно их расширения, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сообщает о картельном сговоре продавцов гречневой крупы. По словам сенатора, проведенный мониторинг показал, что цены на нее начали резко повышаться еще осенью прошлого года, что связано с минимальным за последние несколько лет урожаем этой культуры. Законодатель считает, что у ФАС России есть достаточно полномочий для мониторинга цен в магазинах не тогда когда они уже повысились, а заблаговременно. Задачи ФАС – развивать конкуренцию, а не уменьшать ее, подчеркнул законодатель.

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