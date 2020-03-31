Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Комитета СФ по социальной политике.

На внеочередном заседании Комитета СФ по социальной политике рассмотрены федеральные законы, разработанные верхней и нижней палатами парламента в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

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Председатель Комитета СФ Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы поддержала отмену обязанности граждан предоставлять заявление и подтверждающие документы для продления выплат, а также отсутствие необходимости извещать органы социальной защиты населения и территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации об изменении места жительства.

«Мы стремимся максимально исключить социальные контакты людей, но эти меры не должны сказываться на предоставлении льгот тем гражданам, которые в них нуждаются. Для этого необходимо упростить некоторые процедуры», — отметила Инна Святенко.

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Ограничительные меры не должны сказываться на предоставлении льгот тем гражданам, которые в них нуждаются

По словам сенатора, закон предписывает компетентным органам исполнительной власти регионов и территориальным органам Пенсионного фонда дистанционно информировать граждан о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

В режиме видеоконференции Комитет поддержал закон, который повышает уровень социального обеспечения граждан: устанавливает особенности исчисления размера пособий по временной нетрудоспособности, приходящихся на период с 1 апреля до 31 декабря 2020 г.

«Для застрахованных граждан упрощается порядок получения ежемесячной выплаты, связанной с рождением или усыновлением первого или второго ребенка», — сообщил заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

Сенатор отметил, что данный вид пособия не может быть ниже минимального размера оплаты труда и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов, применяемых к заработной плате. Таким образом, ежемесячную финансовую поддержку получат застрахованные граждане с невысокой заработной платой и страховым стажем до 8 лет.

Члены Комитета СФ также рассмотрели и поддержали изменения в законодательство, устанавливающие административную ответственность за отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан и усиление ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности, а также за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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