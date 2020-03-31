Г. Карелова: Необходимо обеспечить высокий уровень социальной защиты граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Родители смогут получить выплату за первого или второго ребенка без обращения в органы соцзащиты.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

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Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что закон направлен на создание благоприятных условий для семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. «До 1 октября 2020 года родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет посещать органы соцзащиты для того, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления выплат в связи со сменой жительства. Это позволит ограничить контакты и снизить риски заболевания», — добавила вице-спикер СФ.

Законом также устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. «Это позволит защитить права граждан с доходом ниже минимального размера оплаты труда и страховым стажем до 8 лет. Указанные меры будут способствовать повышению уровня социального обеспечения более двух миллионов человек», — подчеркнула Галина Карелова.

В стране реализуется целый комплекс мер, призванных сдерживать более широкое распространение пандемии

«По поручению Президента РФ в стране реализуется целый комплекс мер, призванных сдерживать более широкое распространение пандемии. При этом основным приоритетом государственной поддержки остается социальная защита граждан, а особенно семей с детьми», — заключила вице-спикер СФ.



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