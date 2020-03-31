Source: Russia – Council of the Federation

Ведется активная работа по законопроектам, направленным на регулирование вопросов инициативного бюджетирования.

Законопроекты, направленные на регулирование вопросов инициативного бюджетирования, в феврале текущего года внесены в Государственную Думу заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области депутатом Государственной Думы Сергеем Неверовым.

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Олег Мельниченко сообщил, что в настоящее время по указанным законопроектам ведется активная работа, прорабатываются поправки, в том числе с учетом позиции Министерства финансов России и предложений регионов.

Как подчеркнул сенатор, одна из важных поправок направлена на сохранение и развитие успешно работающих региональных практик инициативного бюджетирования. «Мы предусматриваем, что в случае выделения из регионального бюджета финансовой поддержки органам местного самоуправления на реализацию инициативных проектов граждан, регион своим актом сможет установить требования к содержанию и порядку отбора инициативных проектов, единые для всех проектов, претендующих на получение поддержки. По состоянию на сегодняшний день мы получили мнения о поддержке данного предложения от 66 законодательных органов субъектов Российской Федерации», — пояснил Олег Мельниченко.

Задача – сделать будущий закон реально работающим и эффективным инструментом участия жителей в решении актуальных вопросов на местном уровне

Еще одна поправка предполагает вовлечение молодежи в практики инициативного бюджетирования. Как отметил глава Комитета СФ, предлагается предоставить право принимать участие в процедурах, связанных с выдвижением и реализацией инициативных проектов, жителям муниципального образования и его части, достигшим шестнадцатилетнего возраста.

«Наша задача – сделать будущий закон реально работающим и эффективным инструментом участия жителей в решении актуальных вопросов на местном уровне», – подчеркнул сенатор.

После доработки поправки буду внесены на рассмотрение Государственной Думы.



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